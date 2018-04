Emma Watson sollte für Sexkult angeworben werden

Nach Angaben der New Yorker Staatsanwaltschaft baute er in den vergangenen 20 Jahren eine Reihe angeblicher Selbsthilfeprogramme innerhalb seiner Dachorganisation namens Nxivm (ausgesprochen: Nexium) auf und betrieb Einrichtungen in den USA, Mexiko, Kanada und Südamerika. In Wahrheit waren die Opfer in einem Sexkult gelandet, in dem sie dazu gezwungen wurden, für die Schönheit zu hungern, Sex mit Raniere zu haben, als Druckmittel Fotos ihrer Geschlechtsteile abzugeben und sich die Initialen des Sektenführers in die Haut brennen zu lassen.