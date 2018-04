Mexiko: Nur 100 Migranten reisten bis zu US-Grenze

Den ersten beiden Bussen würden drei weitere folgen, sagte Irineo Mujica von Menschen ohne Grenzen. Die Hälfte der verbliebenen rund 600 Teilnehmer wolle in Mexiko bleiben. „Wir werden ihnen helfen, hier einen Flüchtlingsstatus zu beantragen“, sagte er der AFP am Telefon. Rund 200 Migranten wollten in den USA Asyl beantragen. Sie seien auf der Flucht vor Gewalt oder politischer Verfolgung in ihren Heimatländern. Einer kleinen Gruppe sei bereits von den USA Asyl gewährt worden. Andere könnten versuchen, illegal in die Vereinigten Staaten zu gelangen.