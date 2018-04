„Avengers 3“: Die Mutter aller Superhelden-Filme!

Thanos ist ein faszinierend vielschichtiger Antagonist, wie er so in den meisten Marvel-Filmen, wenn überhaupt in Comic-Verfilmungen, leider viel zu selten zu sehen ist - man denke etwa nur an den enttäuschenden Steppenwolf in „Justice League“ oder den Dunklen Elfen Malekith in „Thor: The Dark Kingdom“.