Cobra fasste Randalierer

Auch Montagabend rastete der leicht Alkoholisierte in Werndorf erneut aus, bedrohte seine Nachbarinnen, die auf dem Balkon standen, mit dem Umbringen. Als sie die Polizei riefen, sperrte sich der 42-Jährige, der psychisch krank sein dürfte, in seiner Wohnung ein. Wegen seiner Gefährlichkeit und weil er auf das Klopfen an seiner Tür nicht reagierte, wurde das Einsatzkommando Cobra gerufen.