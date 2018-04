Pflegenotfall, aber niemand war erreichbar

Ziel: Pflegenotdienst

Der Bedarf an einer 24-Stunden-Pflegebereitschaft ist gegeben. Das bestätigen auch die Johanniter Tirol. Sie wollen so einen Dienst zumindest im Raum Innsbruck aufbauen. Am Mittwoch wird das Projekt bei einer Fachtagung zum 40-Jahr-Jubiläum der Johanniter Tirol in Innsbruck vorgestellt - ebenso Beispiele aus anderen Ländern, wie mobile Betreuung und Pflege Zuhause funktionieren kann. Ein Thema, das Tirol in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen wird.