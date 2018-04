Drei Hunde sterben in Auto bei 80 Grad Hitzetod

Jedes Jahr gehen Vierbeiner an heißen Tagen elendig in überhitzten Fahrzeugen zugrunde - ein besonders schockierender Fall hat sich vergangene Woche im deutschen Hamm am Rhein zugetragen. Ein Autolenker ließ seine drei Hunde stundenlang in seinem Kastenwagen zurück. Tierretter kämpften herzzerreißend um das Leben der überhitzten Opfer. Leider ohne Erfolg.