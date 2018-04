Neo-LR Gabi Fischer: „Ich habe einen langen Atem!“

Ein „rotes Tuch“ für die Klinik Innsbruck

Auch die Einführung eines Fehlermanagements an der Klinik war ihr Verdienst. „Hat sie das Klinikareal betreten, dann hat der Portier sofort im Vorstandsbüro angerufen“, erinnern sich ihre Wegbegleiter. „Ja, ich haben einen langen Atem“, sagt Fischer lächelnd. Und den setzt sie auch in der Politik ein. Seit 2013 im Landtag, seit März 2018 in der Regierung.D er Ruf in die Landesregierung kam, obwohl er nach dem Abschied von Christine Baur doch irgendwie logisch war, für Fischer trotzdem überraschend. Sie ist nun für Mindestsicherung, Soziales, Flüchtlingswesen, Grundversorgung, Fremdenrecht, Integration, Staatsbürgerschaftsangelegenheiten, Kinder- und Jugendhilfe sowie Frauenpolitik zuständig. „Mit den Themen bin ich vertraut, doch es ist schon noch einmal ein Unterschied, ob man sich als Abgeordnete oder Landesrätin damit zu befassen hat“, sagt Gabriele Fischer. Die ersten Tage waren intensiv, doch daran muss sie sich erst noch gewöhnen.