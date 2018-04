Todesfahrer von Toronto war „Einzelgänger“

Zehn Tote und 15 Verletzte - das ist die blutige Bilanz der Amokfahrt eines 25-jährigen Kanadiers in Toronto. Die Polizei identifizierte den Täter mittlerweile als Alek Minassian, einen Studenten des Seneca College in der Stadt. Frühere Schulkollegen beschreiben Minassian gegenüber dem Sender CBC als typischen Einzelgänger: „Es war nicht unbedingt sehr sozial, hatte keine Freunde.“ Auf einem Handyvideo, das auf Instagram gepostet wurde, ist zu sehen, wie der 25-Jährige nach der Tat von einem Polizisten gestellt wird. Mit einem dunklen Gegenstand in der Hand fuchtelt er herum und schreit: „Erschieß mich! Schieß mir in den Kopf!“