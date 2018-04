Frontalcrash in Salzburg: Verursacher rast davon

Ein rücksichtsloser Autofahrer hat am Sonntag in Salzburg einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten ausgelöst und danach Fahrerflucht begangen. Der Lenker des Audi A4 mit deutschem Kennzeichen überholte den Pkw einer türkischen Familie. Bei dem Manöver musste ein entgegenkommender Autofahrer aus Bad Ischl dem Audi ausweichen. Er krachte in den Wagen der Familie.