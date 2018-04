Tierschützer mit viel Herz, bitte vor den Vorhang!

Per Mail an tierschutzpreis@stmk.gv.at. Per Post an das Amt der Stmk. Landesregierung, Abt. 13., zH. Fr. Haider, Stempfergasse 7, 8010 Graz. Telefonische Infos: 0316/877-5925. Bewerben können sich private Personen wie solche, deren Verein mit max. 2500 € im Jahr unterstützt wird. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018. Die Gewinner werden schriftlich verständigt und bei einer Gala geehrt, es winken namhafte Preise!