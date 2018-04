Barrichello über F1-Skandal: „Vor Wut gekotzt!“

Stallorder bei Ferrari: Der führende Brasilianer wurde 2002 beim Rennen in Spielberg rund neun Runden vor Schluss von seinem Team aufgefordert, den an Position zwei liegenden Schumacher passieren zu lassen. Doch Barrichello wollte die Anweisung anfangs nicht befolgen. Er überlegte lange, entschied sich dann doch, den Deutschen vorbei zu lassen. „Ich fuhr in die letzte Kurve und hatte entschieden, den ersten Platz nicht aufzugeben. Aber dann dachte ich: ‘Ich liebe das, was ich mache. Was ist, wenn sie mich feuern?‘ Und sie haben mir gesagt, ich solle mir das zweimal überlegen“, erzählt Barrichello dem brasilianischen Fernsehsender „TV Globo“.