Auschwitz-Komitee: „Bedrohung massiv gewachsen“

„Durch das Zusammenfließen rechtsextremer und islamistischer Faktoren des Hasses gegenüber jüdischen Menschen“ hat sich die Situation des Antisemitismus nach Ansicht des Internationalen Auschwitz Komitees in vielen europäischen Ländern zu einem völlig neuen Bedrohungsszenario ausgewachsen. Dessen Dimensionen seien noch gar nicht zu überschauen, sagte der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner in einer Erklärung am Samstag. Erst am vergangenen Mittwoch hatte ein antisemitischer Zwischenfall in Berlin für Empörung gesorgt (Video oben).