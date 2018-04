„Anders wirtschaften“ für eine lebenswerte Welt

Kurt Langbein setzt auf Projekte, in denen „anders gewirtschaftet“ und Produzenten und Konsumenten verbunden werden. Nur der Fokus auf eine gleichmäßige Verteilung könnte eine Welt bringen, in der auch „unsere Kinder und Kindeskinder noch eine Chance auf ein lebenswertes Leben haben“. Im Film zeigt er unter anderem das Projekt „Solidarische Landwirtschaft“: Statt ihr Geld im Supermarkt zu lassen, investieren hier 300 Konsumenten direkt in einen landwirtschaftlichen Betrieb und werden dafür mit Lebensmitteln versorgt. „Ich wollte nicht mehr Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung werden“, berichtet Initiatorin Petra Wähning, wie es dazu kam.