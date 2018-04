Soros-Organisation zieht sich aus Ungarn zurück

Die Angriffe auf Soros wurden in Ungarn auch nach dem Wahlsieg Orbans am 8. April fortgesetzt. Die Wochenzeitung „Figyelö“ veröffentlichte vor Kurzem eine Liste mit 200 Personen, die sie als „Soros-Söldner“ bezeichnete. Darunter befindet sich auch der österreichische Politikwissenschafter Anton Pelinka, der an der von Soros initiierten Central Europe University (CEU) unterrichtet. Auch die Hochschule ist der ungarischen Regierung ein Dorn im Auge - Orban würde sie am liebsten zusperren.