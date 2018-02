Orban will totale Kontrolle über Flüchtlingshelfer

Im Zuge des Konsultationsprozesses, in dessen Rahmen jeder interessierte Bürger Vorschläge einbringen durfte, habe sich eine verschärftere Version des ursprünglich geplanten Gesetzes herauskristallisiert, wie die Regierung in Budapest betonte. Demzufolge entspricht es dem Volkswillen, dass nötigenfalls die Arbeit von Flüchtlingshelfern unterbunden wird. Sollte gegen das Gesetz verstoßen werden, ermächtigt dieses sogar zur Auflösung der Organisation. Doch selbst bei Vorliegen einer Genehmigung wird die Arbeit der Aktivisten stark eingeschränkt: Da ist die Rede von einer acht Kilometer breiten Zone entlang der Schengen-Außengrenze Ungarns, in der sich NGO-Angestellte nicht aufhalten dürfen. Außerdem soll es leichter möglich werden, ausländische Helfer des Landes zu verweisen.