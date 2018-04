Abbruch! Istanbul-Derby endet mit Riesen-Skandal

Das mit Spannung erwartete Rückspiel der beiden Stadtrivalen Fenerbahce und Besiktas Istanbul im Halbfinale des türkischen Cups ist am Donnerstag nach etwa einer Stunde wegen Zuschauer-Ausschreitungen abgebrochen worden! In aufgeheizter Atmosphäre des Fenerbahce-Stadions wurde Besiktas-Trainer Senol Günes von einem Gegenstand am Kopf verletzt.