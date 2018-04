Zahlreiche Straßensperren aufgrund von Radrennen

Der Start zur 5. Etappe der „Tour of the Alps“ in Rattenberg findet um 10.45 Uhr statt. Auf diversen Abschnitten der Bundes- und Landes- sowie Gemeindestraßen geht es zunächst nach Kundl (geplante Durchfahrtszeit 10.55 Uhr) und Angath (11.15), dann nach Bad Häring (11.25), Kirchbichl (11.30), Mariastein (11.40), Kramsach (12.10), Alpbach (12.30), Brixlegg (12.45), Schwaz (13.10), Pill (13.20), Absam (13.45), Hall (13.45) sowie ins Mittelgebirge nach Aldrans (13.55), Lans (14.01), Igls (14.08) und Vill (14.11). Im Mittelgebirge wird dreimal die Runde „Autobahnabfahrt Innsbruck/Mitte, Aldrans, Lans, Igls und Vill“ gefahren, ehe es um etwa 15 Uhr in Innsbruck über die Resselstraße, Olympiastraße, Leopoldstraße, Maximillianstraße, Fallmerayerstraße, Colingasse, Bürgergasse sowie Innrain, Innstraße, Hohe Weg und Mühlauer Brücke zum Ziel am Rennweg geht. Die geplante Ankunftszeit dort ist für 15.11 Uhr berechnet.