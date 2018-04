Lenker (19) rettete sich aus brennendem Auto

Es war am Mittwoch kurz vor 21 Uhr, als der Lenker aus dem Bezirk Imst zwschen Sautens und der Ötztaler Höhe unterwges war. Als er den Wagen eines Mannes (22) aus dem Bezirk Innsbruck Land überholte, touchierte er diesen und kam ins Schleudern. In der Folge kamen beide Autos von Straße ab. Das eine überschlug sich und stürzte über eine steile Böschung. Die beiden Insassen (21 und 22 Jahre alt) wurden erheblich verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers fing Feuer - der Lenker konnte sich aber in letzter Sekunde aus dem Wagen befreien. Er blieb unverletzt. Die Feuerwehren von Sautens und Roppen löschten den Brand.