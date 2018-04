Nach Schüssen im Hilton: Gesuchter (37) getötet

Luka R. sorgte zudem im September 2017 für Schlagzeilen in Belgrad wegen eines mutmaßlichen Angriffes auf den Konvoi des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. Luka R. saß damals am Steuer eines schwarzen Bentleys, den er gegen den Dienstwagen von Vucic fuhr. Dem Auto dahinter, in dem sich der Sicherheitsdienst des Präsidenten befand, wurde der Weg abgeschnitten. Dem dritten Wagen der Präsidentenkolonne gelang es schließlich, den Bentley aufzuhalten. Luka R. und zwei weitere Wageninsassen kamen für 30 Tage in Haft.