Schick gekleidet wie Schenk und Co.

„Ich habe mir schon zwei Sessel von Karl-Ernst Herrmann aus der ,Così’ von 2004 gesichert. Sie sind Hellblau mit weißen Wolken und lassen so in meinem Büro selbst bei Schlechtwetter die Sonne scheinen“, lachte die wie immer gut gelaunte Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, die gerade von der Programmpräsentation der Next Generation in Hamburg kam. „Dort hat die junge russische Sopranistin Vasilisa Berzhanskaya, die heuer auch in ,Pique Dame’ mitwirkt, mehr als begeistert!“