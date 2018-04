313.200 Euro Jahresmiete für leeres Asylquartier

Denn so cool Hotel-Neubauten in Stadt auch sind (etwa das Cool-Mama), so einmalig ist und bleibt die Lage des Kobenzl am Gaisberg. Das wussten gekrönte Häupter wie Königin Beatrix der Niederlande , Staats- und Regierungschefs , Festspiel-Künstler und Pop-Idole stets zu schätzen. Arnold Schwarzenegger war Stammgast, Präsident Nixon war ein Freund des Hauses, US-Politik-Legende Henry Kissinger war begeistert und selbst der japanische Kaiser Naruhito war, als er noch Thronfolger war , im Kobenzl zu Gast.