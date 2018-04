Drama um Ella (4): „Reanimation im Zeitlupentempo“

Gutachten mit brisantem Inhalt

Ella kann nicht sprechen, sich nicht frei bewegen, nicht essen - obwohl sie am 15. Juli 2013 als völlig gesundes Baby zur Welt kam. Wenige Stunden später überschlugen sich die Ereignisse, bei Mama Claudia Moosbrugger kam es zu Komplikationen, sie bekam eine Vollnarkose. Baby Ella wurde ihr trotzdem im Bett an die Seite gelegt - und mit Atem- und Herzstillstand aufgefunden. Dafür verantwortlich will im Spital niemand sein. Zwei von Alfred Boran, dem Anwalt der Familie, in Auftrag gegebene Gutachten sind jedoch brisant.