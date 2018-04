Opfer „angetanzt“, dann griff Algerier zu

Auf Passanten am Hauptbahnhof abgezielt

Was war passiert? Beginnend mit November 2017 hatte sich der wohnungslose Algerier am Innsbrucker Hauptbahnhof herumgetrieben. Geschickt verwickelte er arglose Passanten in Gespräche, tanzte um sie herum, fuchtelte mit den Armen oder hakte ein Bein bei den Opfern an. Bevor diese die Situation richtig einschätzen konnten, waren Geldbeträge (bis zu 700 Euro), Handys oder im besten Fall nur Zigaretten weg. Laut Anklage soll der 37-Jährige insgesamt elfmal zugeschlagen haben.