Unbekannter montierte gestohlenes Taferl an Auto

Am Dienstagabend stellte der 24-jährige Ungar bei der Reinigung seines Fahrzeuges in Eugendorf fest, dass an seinem PKW das hintere Kennzeichen gestohlen und ein fremdes Kennzeichen montiert wurde. Die polizeilichen Erhebungen ergaben, dass dieses Kennzeichen von einem Wohnwagen stammt, welcher in Eugendorf abgestellt war. Weitere Ermittlungem laufen...