EU forciert Beitritt von Albanien und Mazedonien

Die EU soll nach Jahren der Krise wieder wachsen: Die EU-Kommission sprach sich am Dienstag für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien aus. Österreichs Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) beglückwünschte die beiden Länder und sprach in einer ersten Reaktion von einem „positiven Schwung für ganz Südosteuropa“. Eine glaubwürdige Beitrittsperspektive sei eine Motivation zur Umsetzung „wichtiger und auch mühevoller Reformen“. Auch EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn fand lobende Worte: „Beide Länder haben viel in den letzten Monaten getan. Und das sollte anerkannt werden.“ Von den sechs Westbalkan-Staaten gibt es bisher nur Beitrittsverhandlungen mit Serbien und Montenegro.