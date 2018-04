„Türkei hat sich deutlich von der EU entfernt“

„Ernsthafte Rückschritte“ habe die Türkei in den vergangenen Jahren in den Bereichen Justiz, öffentliche Verwaltungsreform, Grundrechte und Meinungsfreiheit verzeichnet, beklagt der Bericht und führt dies auf den gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 zurück. Aus diesem Grund fordert die EU-Kommission die Aufhebung des Ausnahmezustands. Ohne Verlängerung würde dieser am 19. April auslaufen. Allerdings erwarten Beobachter, dass das türkische Parlament am Mittwoch grünes Licht für weitere drei Monate geben wird.