Verein will 12.000 Hühner vor dem Tod retten

Am 31. Mai wartet der Schlachter

Jetzt sind es 9000 Hennen sowie 3000 Hähne, die dringend ein Ticket in die Freiheit brauchen, „am 31. Mai ist es zu spät, da wartet der Schlachter“. Der Verein vermittelt kostenlos, die Tiere werden zum Preis weit unter Marktwert abgegeben. Wer helfen kann, möge sich dringend auf www.rettedeinhuhn.at registrieren, dort gibt es alle Infos über Abholstationen etc. Auch direkt im Büro von Toni´s kann angerufen werden (Tel.: 03512 85725) - Abholung direkt in Glein 14, 8720 Knittelfeld und nur nach Terminvereinbarung!