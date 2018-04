Alkoholverbot ist ab sofort in Kraft

Flankierend zum Alkoholverbot unternimmt die Stadt weitere Bemühungen, um die Aufenthaltsqualität am Bahnhofsvorplatz - und damit an einem wichtigen Entree in die Stadt Salzburg - zu verbessern. Etwa mit dem Paket „Kultur auf Schienen“ oder auch einem Bündel an begleitenden Sozialmaßnahmen. Diese werden u.a. in Kooperation mit dem Bahnsozialdienst der Caritas entwickelt.