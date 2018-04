Philippinen-Vizepräsidentin hatte Spaß in Berlin

Leni Robredo, Vizepräsidentin der Philippinen, ist bei einem Besuch in Berlin ins Fettnäpfchen und in ihrer Heimat deshalb in die Kritik geraten: Wie auf einem Schnappschuss zu sehen ist, hat sich die liberale Stellvertreterin von Staatschef Rodrigo Duterte am Mahnmal für die von den Nazis ermordeten Juden gut amüsiert. Nach einer Welle der Kritik hat sich Robredo am Dienstag entschuldigt.