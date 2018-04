Daniel Ricciardo: So präzise wie ein Chirurg

Aggressiv, mit großem Kämpferherz und hoher Intelligenz - Daniel Ricciardo brachte den Red-Bull-Verantwortlichen in Schanghai ein perfektes Argument für eine Vertragsverlängerung. „Das war so ein großartiger Tag“, strahlte der Australier nach seinem sechsten Grand-Prix-Sieg, „da weiß ich dann ganz genau, weshalb ich diesen Sport so liebe, dieses Gefühl drängt mindestens fünfzig Tiefschläge ganz weit in den Hintergrund“.