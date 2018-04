Online-Betrüger: Geld für manipuliertes Ligaspiel

Fall 1: Montag Mittag zeigte der 20-jährige Innsbrucker bei der Polizei an, dass er im Internet betrogen und erpresst wurde. „Das Opfer wurde dabei von Unbekannten via Facebook kontaktiert und dazu überredet, einen Geldbetrag via Western Union nach Bosnien zu überweisen“, heißt es von Seiten der Polizei.