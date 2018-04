Erlebt die Königsklasse das Ende der Mercedes-Ära?

Zwar übernahm Mercedes in China dank der Plätze zwei und vier durch Valtteri Bottas und Lewis Hamilton wieder die Führung in der Konstrukteurswertung. In der Tat scheint es in der Formel 1 aber eine Wellenbewegung zu geben, nach der alle vier oder fünf Jahre die Dominanz eines Teams in sich zusammenbricht. Man erinnere sich an die Siegesläufe von Ferrari, McLaren oder Williams. Zuletzt war das auch Red Bull Racing passiert. Hatte man von 2010 bis 2013 vier Jahre lang alle zu holenden Titel gewonnen, übernahm danach schlagartig Mercedes die Vorherrschaft.