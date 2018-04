Waghalsige Moves! Diese Kids sind der Wahnsinn

Langfristiges Denken

„Bewaffnet“ hat sich Grosic für die 2018er-Auflage seiner „School 2 rock“ mit Marin Rantes aus Kroatien, einem der derzeit Weltbesten seines Faches, und Kevin Böck aus Kärnten. Die Kids hängen an deren Lippen. Die Augen glänzen, wenn Rantes sich höchst spektakulär über die Rampe lupft. Böck war dagegen erst im Vorjahr selbst Teilnehmer an der „School 2 rock“. Dort hat er Großmeister Grosic aber so beeindruckt, „dass ich ihn gleich mit zur WM nach China genommen habe“, erklärt Grosic. Was verdeutlicht: Die „School 2 rock“ basiert nicht auf kurzfristiger Effekthascherei. „Wenn man merkt, dass die Burschen talentiert und willig sind, nehme ich sie mir zur Seit und arbeite intensiver mit ihnen. Sie können zu mir in die Halle kommen und dort weiterüben.“ Vielleicht reift eines Tages ja ein „neuer“ Senad Grosic heran.