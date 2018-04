Biss-Attacke auf Polizist am Wiener Hauptbahnhof

Verdächtiger streitet Verletzungsabsicht ab

Bei der Festnahme reagierte der Afrikaner äußerst aggressiv, begann zu schreien und zu schimpfen. Dann klickten die Handschellen. Plötzlich trat er gegen den rechten Knöchel eines Beamten und biss ihn in die linke Hand. Dieser musste zum Arzt. Der Verdächtige gab in der Einvernahme an, er habe den Polizisten nicht verletzt wollen.