Polizeihund „Cody“ erschnüffelte Suchtmittel

Drogen in Ofen versteckt

Bei einer freiwilligen Untersuchung der Unterkunft konnten die Eisenkugeln sowie zwei Steinschleudern sichergestellt werden. Dem aber nicht genug: Diensthund „Cody“ erschnüffelte mehrere Gramm Marihuana, Cannabisharz sowie weitere Suchtmittelutensilien. Die Drogen waren in einem Ofen sowie in einer Holzverkleidung gut versteckt. Die Männer werden unter anderem auch wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.