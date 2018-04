Kein Eintritt für Begleiter von Mann in Rollstuhl

„Das war völlig inakzeptabel!“

Und so fiel der gemeinsame Familienausflug mit den Eltern und dem 18 Monate alten Sohn ins Wasser. Denn die Dame an der Kassa blieb frei nach dem Motto „Vorschrift ist Vorschrift“ dabei - ohne Ausweis keine Freikarte für die Begleitperson. Dem Betroffenen, der an Kinderlähmung leidet, wurde zumindest eine 50-Prozent-Ermäßigung angeboten, wie aus einer Stellungnahme des Zoos hervorgeht. Was folgte, war ein Wortgefecht zwischen Angestellten und Kunden. An der Kassa blieb man hart, die Familie verzichtete auf den Zoo-Besuch. W.: „Das war völlig inakzeptabel!“