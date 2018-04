Ruhrpott-Derby Schalke - Dortmund JETZT LIVE

Der Meistertitel ist seit vergangenem Wochenende an Bayern München vergeben, heute steigt ein direktes und emotionales Duell um Rang zwei in der deutschen Fußball-Bundesliga. Schalke 04 verteidigt im Revierderby zu Hause gegen Borussia Dortmund einen Punkt Vorsprung auf den Lokalrivalen. Wir berichten live, siehe Ticker unten. Im Video oben sehen Sie, was Dortmund-Trainer Peter Stöger vor dem Derby zu sagen hatte.