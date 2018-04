Brennende Güterwaggons legen Südbahn lahm

Nachdem erst am vergangenen Wochenende hochentzündliches Methanol die Südbahnstrecke lahmgelegt hatte, musste die Strecke jetzt am Samstag wegen brennenden Waggons erneut gesperrt werden. Drei Güterwaggons waren am Nachmittag in Niederösterreich im Bezirk Baden in Brand geraten. Der Brand war zwar gegen 17 Uhr „unter Kontrolle“, wie Feuerwehrsprecher Franz Resperger berichtete, die Zugstrecke zwischen Wien-Liesing und Baden blieb aber vorübergehend gesperrt.