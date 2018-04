Hochentzündliches Methanol legte Südbahn lahm

Austretendes Methanol aus einem undichten Kesselwagen hat am Sonntagvormittag im Bahnhof Eichberg (Bezirk Neunkirchen) zu einem Feuerwehreinsatz und zur vorübergehenden Sperre der Südbahnstrecke in diesem Bereich geführt. Einem Wanderer war das Leck an dem Waggon aufgefallen, woraufhin er die Einsatzkräfte alarmierte. Mit Schadstoffanzügen und Atemschutz rückten die Helfer an, um das kaputte Ventil des mit 49.300 Litern Methanol gefüllten Waggons abzudichten bzw. zu reparieren. Der Einsatz war für die Experten nicht ganz ungefährlich, da Methanol als hochentzündlich gilt und durch Sonneneinstrahlung entzündet werden kann.