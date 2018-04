Der mysteriöse Tod von Schneeleopard „Kiran“

Es ist „total plötzlich“ am Freitagvormittag passiert - in Anwesenheit einer Tierärztin und Tierpflegern. Kiran konnte aber nicht gerettet werden. Beatmungsversuche, wie bei Menschen, könne man bei Wildkatzen nicht so machen, betonte die hörbar enttäuschte Zoo-Geschäftsführerin im Gespräch mit der „Krone“. Dabei hätte das anmutige Tier, das hier im Salzburger Zoo das Licht der Welt erblickte, demnächst im Mai seinen ersten Geburtstag gefeiert.