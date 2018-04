Rassimus-Eklat: Echos für umstrittene Rapper

„Verheerendes Zeichen“

Massive Kritik kommt auch von der früheren Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch. Es sei „ein verheerendes Zeichen“, den wichtigsten deutschen Musikpreis an „vermeintliche Künstler“ zu verleihen, die ein gesellschaftliches Klima bedienen, in dem Antisemitismus offenbar wieder normal sei, erklärte Knobloch am Donnerstag in München.