Umsatzrückgang: Bipa schließt bis zu 100 Filialen

Paukenschlag beim österreichischen Unternehmen Bipa: In den kommenden Jahren soll sich das Filialnetz der Rewe-eigenen Drogeriekette von derzeit 600 um 50 bis 100 Standorte verringern. Das kündigte Marcel Haraszti, Bereichsvorstand für das Rewe-Vollsortiment in Österreich, am Donnerstag an. Grund dafür seien Umsatz- und Marktanteilsverluste im vergangenen Jahr. Deshalb müsse sich das Unternehmen neu aufstellen. Im Schnitt sollen die Filialen künftig auch größer werden.