Tirol: Polizei entlarvt kriminelle Jugendbande

Eine kriminelle Jugendbande konnte nun die Polizei in Hall in Tirol entlarven! Drei 16-Jährige - je ein Kroate, Italiener und Russe - sowie ein Einheimischer (18) sollen bereits im Februar in eine Tiefgarage eingestiegen sein und dort Autos aufgeknackt haben. Dann hatten sie versucht, die Pkw kurzzuschließen, jedoch ohne Erfolg. Der Kroate soll zudem für einen Einbruch in ein Jugendquartier verantwortlich sein.