Illegale Bordelle aufgeflogen: 76 Anzeigen!

18 illegale Bordelle sofort geschlossen

Mit großem Erfolg: In jeder einzelnen Wohnung konnten Fälle illegaler Prostitution aufgedeckt werden: Es kam zu 76 Anzeigen wegen dieses Deliktes. Strafverfügungen in Höhe von insgesamt 23.000 Euro wurden ausgestellt, außerdem gab es mehrere Anzeigen wegen Drogenmissbrauchs. 18 der illegalen Bordelle wurden an Ort und Stelle geschlossen.