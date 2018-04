Schönbrunn-Schützling „Shaka“ zieht nach England

Mit einer großen Portion Heu, Karotten und Äpfeln im Gepäck ist Elefant „Shaka“ am Mittwoch seine Reise in die neue Heimat angetreten: Vom Tiergarten Schönbrunn zieht der Bulle nun nach England. In Noah’s Ark Zoo Farm wartet auf das vier Tonnen schwere Tier eine „nette Junggesellengruppe“.