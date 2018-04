Alkoholverbot vor und im Salzburger Hauptbahnhof

Das lange und heftig diskutierte Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz in der Stadt Salzburg ist am Mittwoch, im Gemeinderat beschlossen worden. Das Verbot tritt bereits am 17. April in Kraft. Ab diesen Zeitpunkt ist der Konsum von Alkohol auch im Bahnhofsgebäude untersagt, wie die ÖBB informierten. Davon ausgenommen ist die Gastronomie.