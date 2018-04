Betagtes Paar mit Demenz endlich wieder vereint

Land wollte Heimkosten nicht übernehmen

„Das Land Niederösterreich müsste für meinen Stiefvater die Pflegekosten in Wien zahlen, was aber abgelehnt wird“, schilderte Silvia M. Sie wandte sich verzweifelt an die Ombudsfrau: „Meine Eltern haben wohl leider nicht mehr so lange Zeit, bis die Politik das endlich regelt. Sie sind meine letzte Hoffnung, denn die beiden wollen nichts mehr, als wieder zusammen zu sein.“