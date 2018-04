„Schlechter Tag für die EU, ein guter für Europa“

Polen: Sieg bestätigt Emanzipation Osteuropas

Die polnische Regierung sieht in dem Sieg Orbans eine „Bestätigung der Emanzipationspolitik Osteuropas“ in der EU. Diese Politik mache Osteuropa als konstruktiven Partner in Europa und der Europäischen Union sichtbar, sagte Vizeaußenminister Konrad Szymanski, der auch EU-Botschafter seines Landes ist, am Montag. Diese Emanzipationspolitik sei gegen niemanden gerichtet, so Szymanski zum Sender TVN-24.