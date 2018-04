Großbritannien verbietet Zombie-Messer, Schlagring

In Österreich in einem Jahr mehr als 1000 Angriffe mit Messern & Co.

Auch in Österreich greifen Gewalttäter immer öfter zu Messern und dergleichen, so gab es allein im Vorjahr mehr als 1000 Angriffe. Betrachtet man die Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt, bedeutet das einen Anstieg von unglaublichen 290 Prozent. Um die Frage nach dem Warum zu klären, wurde vor Kurzem eine eigene Universitätsstudie in Auftrag gegeben.