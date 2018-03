1000 Messerangriffe: Uni-Studie soll klären, warum

Es ist nicht allein ein subjektives Gefühl vieler Österreicher - nicht zuletzt aufgrund der Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit, etwa am Wiener Praterstern -, dass die Zahl der Messerangriffe in den vergangenen Jahren merklich gestiegen ist. Denn auch die Kriminalstatistik 2017 belegt nun klar: Gewalttäter greifen immer öfter zu Messern und dergleichen, so gab es allein im Vorjahr mehr als 1000 Angriffe. Betrachtet man die Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt, bedeutet das einen Anstieg von unglaublichen 290 Prozent. Um die Frage nach dem Warum zu klären, wurde jetzt eine eigene Universitätsstudie in Auftrag gegeben.